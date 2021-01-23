В Хабаровском крае открыли ледовую переправу для грузовиков

Идет освидетельствование переправы: инспектор замеряет толщину льда, проверяет его прочностные характеристики. Фото: МЧС по Хабаровскому краю

Ледовая переправа, по которой может ходить техника весом до 30 тонн, официально открыта в районе им. Лазо Хабаровского края.

Такую грузоподъемность переправы через реку Хор заявил собственник переправы. Инспекторы ГИМС МЧС по Хабаровскому края обследовали переправу и подтвердили цифру. Лед, по результатам обследования, крепкий и стабильный, без трещин и сколов. Длина трассы 150 метров, ширина восемь.

К 23 января 2021 года в Хабаровском крае официально действует 21 переправа. Подчеркнем, что речь идет об официально освидетельствованных переправах, безопасность которых подтверждена инспекторами ГИМС.

В МЧС по Хабаровскому краю напомнили, что для пешехода безопасна толщина льда не менее 10 см. Организованные пешие переправы для группы людей безопасны при толщине льда свыше 15 см. Для легковых автомобилей считается безопасной толщина льда от 35 см. И во всех случаях выход на лед однозначно безопасен только по официальным переправам.