Ударила ножом в живот: в Солнечном районе произошла бытовая потасовка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бытовые ссоры и драки между откровенно выпивающими людьми в наше время совсем не редкость. Небольшие населенные пункты особенно славятся разного рода «скандалами». Так, в Солнечном районе Хабаровского края полиция задержала фигурантку такой вот стычки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, в районный отдел полиции заявили о поножовщине. Мужчину дважды ударили в живот ножом во время бытовой ссоры. Пострадавшего увезли в реанимацию.

Оперативники задержали подозреваемую в этом преступлении. Ею оказалась сожительница порезанного. Как выяснила полиция, пара, выпивающая вместе у себя дома, поссорилась, мужчина дважды ударил женщину, та, в свою очередь, ответила мужчине тоже двумя ударами, только уже ножевыми и в живот.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проходящее по статье превышения пределов необходимой самообороны. Женщине грозит максимум до одного года лишения свободы.