«Наворовал на новый срок»: в Хабаровске раскрыли кражу инструментов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице обокрали киоск с инструментами. Об этом стало известно полиции от жителя Хабаровска. Мужчина рассказал, что неизвестный взломал входную дверь киоска и забрал оттуда его инструменты. Потерпевший сообщил, что общая ценность ворованного – 20 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции №6 управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю произвели необходимые мероприятия по этому делу и в результате задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный 39-летний мужчина.

Как оказалось, вор уже был судим за воровство. Три года назад он вышел из-под стражи. Все похищенное имущество преступник продал в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды. Ворованные инструменты полиция забрала и отдала хозяину.

На вора открыто уголовное дело, ему грозит срок лишения свободы до пяти лет. Сейчас преступник находится под подпиской о не выезде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.