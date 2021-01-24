Вакцинация от коронавируса: где поставить прививку в Хабаровске

Массовая вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет в Хабаровском крае к середине 2021 года Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Пожилые люди в домах для престарелых на данный момент находятся в приоритетной группе вакцинируемых. На очереди – дома ветеранов. Однако прививку может поставить любой желающий взрослый житель региона, необходимо лишь записаться на вакцинацию в одну из поликлиник и не иметь никаких противопоказаний по здоровью.

В краевой столице работает 11 пунктов вакцинации. Среди них краевые государственные бюджетные учреждения здравоохранения: «Городская клиническая поликлиника №3», «Городская поликлиника №5», «Клинико-диагностический центр», «Городская поликлиника №7», «Городская поликлиника №8», «Городская поликлиника №11», «Городская поликлиника №15», «Городская поликлиника №16», «Городская клиническая больница №10», «Консультативно-диагностический центр «Вивея» и ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина», филиал на станции Хабарвоск-2, ул. Школьная 32а.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам учреждений или через портал Госуслуги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Министерство здравоохранения Хабаровского края напоминает жителям, что прививка – дело добровольное. Перед вакцинацией обязателен осмотр у врача для определения, имеются ли медицинские противопоказания.