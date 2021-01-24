В Хабаровском крае автоматически продлят субсидии на коммуналку Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, заявление на предоставление субсидии на оплату ЖКХ подавать повторно не нужно. Заявление пройдет автоматически, в связи с ограничительными мерами из-за пандемии.

Субсидия на оплату коммуналки предоставляется гражданам в качестве меры поддержки от правительства и действует в течение полугода. Затем заявление и документы подтверждающие право на эту субсидию нужно бы подавать снова, однако из-за пандемии выплаты решено продлить автоматически.

- В 2020 году в беззаявительном порядке субсидии были продлены более чем 32 тысячам семей и одиноко проживающим гражданам, - сообщили в министерстве социальной защиты населения.

Как рассказали в ведомстве, субсидия рассчитывается на основе региональных стандартов стоимости услуг и нормам по квадратуре помещения. Выплату получают те, у кого на оплату коммуналки уходит больше 22% дохода.