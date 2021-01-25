В Хабаровске в центре города загорелся жилой дом Фото: Администрация Хабаровска

Как сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска, 24 января вечером произошел пожар на улице Мухина, 20. Загорелся жилой двухэтажный дом.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в пять часов вечера в воскресенье, по словам информатора, горела квартира на втором этаже деревянного дома. Пожар охватил почти 60 квадратов квартиры.

Из задымленного дома были эвакуированы 17 человек, для них выделили автобус, чтобы люди не мерзли на улице, кроме того, жителям пострадавшего дома предложили поехать в жилье маневренного фонда на улице Трехгорной, однако погорельцы отказались и решили поехать к родственникам и знакомым.

В пожаре на Мухина, 20 никто не пострадал, все люди живы, к медикам также никто не обращался.

Через полчаса огнеборцы потушили пожар. Причину возгорания выясняют специалисты.

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