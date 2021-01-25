За выходные в Хабаровске произошло 93 аварии Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Теплая погода в минувшие выходные буквально заставила жителей нашего города выйти из дома. Кто на горки, кто на каток, кто по делам - город ожил. На дорогах Хабаровска в выходные тоже было не пусто, об этом свидетельствует количество дорожно-транспортных происшествий, которые случились за 23 и 24 января, а их было 93. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города Хабаровска.

В четырех из 93 происшествий пострадали люди - шесть человек. Погибших, к счастью, не зарегистрировано.

В краевой столице за выходные дни 310 раз нарушили правила дорожного движения.

17 водителей решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, на «встречку» рвануло пять машин, а на запрещающий сигнал светофора проехало семеро автолюбителей.

Не пропустили пешеходов за выходные 26 раз. Сами же пешеходы нарушили правила 27 раз. Нарушили правила перевозки детей 13 водителей и не пристегнулись 15 автолюбителей.

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