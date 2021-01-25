Обстановка в ЕАО на 25 января: погода, землетрясения, вода Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области в целом обстановка спокойная, никаких аномальных метеорологических явлений не предвидится.

В Биробиджане 25 января будет переменная облачность, но снега не ожидается. Днем температура воздуха от -12 до -14 градусов. Ветер будет дуть с востока и северо-востока, с силой 6-11 м/с.

В Биробиджанском районе ситуация с погодой такая же, как и в областной столице, осадков не ожидается, температура -12 -14.

В Ленинском и Октябрьском муниципальных районах чуть потеплее, температура воздуха днем от -10 до -12 градусов. Осадков не будет.

Облучье и район ожидают -13 -15 градусов мороза днем. Без осадков, но с ветром 6-11 м/с. А в Смидовичском муниципальном районе от -12 до -14 градусов ниже нуля.

По информации ГУ МЧС России по ЕАО, в области могут ощущаться афтершоки, возникшие как последствия землетрясений, зафиксированных за пределами территории области.

На водных объектах все спокойно. Однако выходить и выезжать на лед в не оборудованных для этого местах - опасно.

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