Коммунальная обстановка в Хабаровске 25 января: водоснабжение, дороги Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сегодня 25 января - День студента или Татьянин день. Праздничный понедельник начался в городе достаточно спокойно с коммунальной точки зрения. В городе холодную и горячую воду не отключали. Правда, не работают 24 лифта. Дороги ночью обслуживала спецтехника, на полотно было высыпано 16,5 тонны противогололедных средств. Город очистили от 240 кубов снега.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, в Хабаровске за прошедшие сутки случилось восемь пожаров и два возгорания.

На улице Мухина в Хабаровске горел двухэтажный жилой дом. Пострадавших нет, жителей эвакуировали из задымленного помещения. Пожар быстро потушили.

На дорогах произошло 24 аварии. Скорую помощь вызывали 733 раза.

Утром 25 января на дороги города отправились работать 519 автобусов, 31 трамвай и 16 троллейбусов.

В городе продолжает действовать масочный режим и требования соблюдения социальной дистанции.

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