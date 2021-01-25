Второй пожар за сутки случился в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

«Комсомольская правда» уже сообщала о случившемся пожаре в деревянном доме на улице Мухина 24 января. Второе происшествие подобного рода произошло в те же дежурные сутки, в ночь на 25 января. Загорелся барак на проспекте 60-летия Октября.

По информации главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю, диспетчер получил вызов о возгорании в деревянном многоквартирном доме, оперативная бригада спасателей отправилась на место происшествия. Огнеборцы обнаружили, что горят личные вещи в квартире барака на первом этаже. Пожар был потушен, из дома самостоятельно вышли семеро жильцов, в пожаре никто не пострадал.

Причину пожара будут устанавливать специалисты. Сотрудники надзорных органов еще раз призывают жителей быть предельно осторожными с электроприборами, следить за исправностью проводки, не курить и не жечь ничего в квартирах домов, особенно деревянных.

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