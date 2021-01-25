Школьников гимназии Биробиджана посадили на карантин из-за коронавируса Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В первой гимназии города Биробиджана из-за новой коронавирусной инфекции закрыли на карантин 11 «Г» класс. Среди учеников выявили заболевших ковидом с подтвержденным диагнозом. Дети сейчас находятся на дистанционном обучении. Об этом сообщила администрация города Биробиджана на своем официальном аккаунте в социальной сети.

У всех детей имеется необходимое оборудование и интернет для учебы из дома, ребятам даются знания по программе в полном объеме, уроки ведутся по графикам. К занятиям 11 «Г» приступит 26 января, если тесты покажут отрицательный результат.

Остальные школы и детские садики Биробиджана работают в штатном режиме. В них проводятся все необходимые профилактические мероприятия, в частности дезинфекция, бактерицидное облучение, частая уборка.

В администрации города отметили, что сотрудники управления образования мэрии будут каждый день объезжать школьные и дошкольные учреждения и проверять, как там соблюдаются противоэпидемические меры.

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