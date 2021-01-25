Магаданцы могут записаться на вакцинацию от коронавируса через Госуслуги Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В пресс-службе мэрии города Магадана рассказали, что теперь жители областной столицы могут записаться на прививку в пункт вакцинации через портал «Госуслуги», в том числе в мобильном приложении портала.

Для записи на портале нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу», затем выбрать поликлинику и графу «Вакцинация от COVID-19». После выбора услуги можно уже выбрать день и время.

С 31 января запись станет удобнее, будет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, в том числе и при записи на второй этап иммунизации.

После прививки можно будет вести дневник самонаблюдения на «Госуслугах». Там будут приходить необходимые напоминания.

Напомним, вакцинацию пройти могут все граждане, достигшие 18 лет и не имеющие противопоказаний по здоровью. Вакцинация - дело добровольное.

Приоритетная группа для вакцинации - те, кому за 60 лет, те, кто имеет хронические заболевания, и работники социальной сферы.

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