В Хабаровске задержали рыбного магната Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровске органам внутренних дел удалось выявить и предотвратить незаконный сбыт рыбной продукции. Полиция задержала мужчину, который пытался продать восемь тонн кеты.

В ходе оперативных мероприятий полиция выяснила, что в конце прошлого года горе-коммерсант купил замороженную рыбу, которая не была промаркирована. Он пытался ее продать, покупателей мужчина искал через интернет, однако сбыт предотвратили. У мужчины изъяли больше 8,5 тонны рыбной продукции. Рыбу фигурант хранил на складе у знакомого.

Пресс-служба управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю сообщает, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчине грозит тюремное заключение на срок до шести лет. На данный момент идет расследование, полиция ищет людей, которые продали немаркированную рыбу кетовому бизнесмену.

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