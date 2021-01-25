Предприимчивого вора-домушника задержали в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли дело о краже компьютера из съемной квартиры. По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, в полицию обратился мужчина, который приехал в краевую столицу на несколько дней и снял квартиру посуточно, из которой-то и пропал только что купленный за 60 тысяч рублей компьютер. Мужчина сказал, что компьютер он купил днем, а вечером пошел на встречу, вернувшись, своей покупки он не нашел.

Полиция выяснила, что к краже причастен мужчина, который снимал эту же квартиру в конце прошлого года и сделал себе дубликат ключей. Он-то и вынес имущество нового постояльца и продал его в комиссионку за 17 тысяч.

Преступник уже был судим за кражи, разбой и угон машины. Мужчине грозит новый срок - до шести лет лишения свободы. Уголовное дело уже заведено. Вора определили в изолятор.

Вам есть, чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.