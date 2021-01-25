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Крупные катки Хабаровского края 25 января работают для студентов бесплатно

Такой подарок студентам сделала Дирекция спортивных сооружений на праздник
Оксана ШЕМЕТОВА
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Крупные катки Хабаровского края 25 января работают для студентов бесплатно

Крупные катки Хабаровского края 25 января работают для студентов бесплатно

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Студенческие годы, пожалуй, самое лучшее, интересное и запоминающееся время. В Хабаровском крае студентов считают надежным резервным фондом для спорта. Наши ребята показывают потрясающие результаты на первенствах и чемпионатах мира, наша молодежь активно участвует в волонтерских спортивных акциях и пропагандирует здоровый образ жизни.

Поэтому Дирекция спортивных сооружений в рамках проекта «Спорт - норма жизни», присоединилась к акции «Спортивная студенческая жизнь» и сделала подарок учащимся, а именно продлила время работы крупнейших катков Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в День студента.

Молодежь, обучающаяся в вузах, техникумах и колледжах края, 25 января будет кататься на коньках бесплатно в Хабаровске на набережной и на стадионе «Авангард», в Городе юности - на стадионе «Авангард». Об этом сообщили в пресс-службе КГКАУ Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края.