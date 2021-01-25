В Хабаровский край доставили 16 машин для районных больниц

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Хабаровском крае для районных больниц привезли 16 новых УАЗов. Такие машины предназначены для работы в населенных пунктах, где живет меньше 50 тысяч человек.

На уазики было потрачено больше 15 миллионов рублей бюджетных средств.

- Такие машины крайне нужны в территориях. Врачи в районах должны быть более мобильными, а, учитывая расстояния между населенными пунктами в районах края, без подобного автотранспорта не обойтись. Это очень хорошее подспорье нашим медицинским организациям, так как износ автопарка достаточно высокий, - пояснил Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

Автомобили получат центральные районные больницы края.

В министерстве здравоохранения отметили, что за этот год ожидают получить 51 машину, а за пять лет автопарк больниц районов будет полностью обновлен.

Помимо транспорта в рамках программы будет приобретаться новое медицинское оборудование в больницы, будут строиться новые фельдшерские пункты и поликлиники.

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