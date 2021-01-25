В Хабаровске мужчина обокрал свою знакомую через мобильный банк Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице полиция задержала махинатора, который обокрал свою знакомую, переведя с ее счета деньги через мобильный телефон.

Как оказалось, мужчина пришел в гости к потерпевшей, и во время встречи женщина давала гостю пользоваться своим телефоном. Уже после его ухода женщина обнаружила, что с ее счета куда-то пропали деньги - почти 50 тысяч рублей. Хозяйка обратилась в полицию за помощью.

Пресс-служба управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю сообщает, что преступника задержали, им оказался уже судимый раньше мужчина. Вор рассказал, что перевел деньги через мобильный банк себе и потратил их.

На мужчину завели уголовное дело, теперь ему за такую махинацию светит лишение свободы сроком до шести лет.

Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде.

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