Центр спинальной боли создадут в Хабаровске

В краевой клинической больнице №2 в Хабаровске создадут центр спинальной боли.

- Речь идет о болях в позвоночнике, об эндоскопическом лечении позвоночных грыж с использованием лазера. База для этого уже существует. К работе будут привлечены хабаровские специалисты, - рассказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Лечение грыжи лазером считается малоинвазивным, поэтому пациент после операции быстрее возвращается к активной жизни. На сегодняшний день этот инновационный метод считается одним из самых безопасных.