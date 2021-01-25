Хабаровчанину-долгожителю Анатолию Пилюшину исполнилось сто лет Фото: Администрация Хабаровска

Анатолий Пилюшин - ветеран войны, долгожитель, уважаемый хабаровчанин, 25 января празднует свой сотый день рождения. С таким великим юбилеем Анатолия лично приехал поздравить Сергей Кравчук, мэр Хабаровска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

- Я горжусь тем, что знаком с вами. Спасибо за все, что вы сделали во имя Победы и Отчизны, за неоценимый вклад в развитие Хабаровска. Многие краснофлотцы знают и уважают вас. Для молодого поколения вы - достойный пример настоящего человека и истинного гражданина, - теплые слова признательности сказал юбиляру градоначальник.

В этот день Анатолий Пилюшин принимает поздравления от многих, ему звонят из социальных служб, органов власти, его поздравляют школьники и коллеги. И не мудрено - Анатолий Пилюшин родился в Красноярском крае, во время войны попал сюда и после уехать уже не смог. Юбиляр посвятил всю свою жизнь нашему краю.

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