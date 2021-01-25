На ЕАО надвигаются сильный снегопад и ветер

На ЕАО надвигается сильный снегопад и ветер Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Главное управление министерства чрезвычайных ситуаций России по Еврейской автономной области сообщило о надвигающемся на область циклоне. 26 января в Еврейской автономии начнется сильный снегопад, при этом усилится и ветер, его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

В такую погоду наиболее вероятны чрезвычайные ситуации. Возможны повреждения линий электропередач, различных конструкций, могут быть аварии на коммунальных системах, повал деревьев и столбов, а также не исключены дорожно-транспортные происшествия.

Спасатели усилили контроль за безопасностью, однако они напоминают жителям о том, что делать при такой погоде. Автомобилистам следует ездить медленнее и на «противотуманках» или ближнем свете фар. О провисании проводов необходимо сообщать в аварийную службу. Порывы ветра лучше всего пережидать в помещениях. На улице стоит держаться подальше от деревьев и конструкций, не стоять под балконами. А пешеходам следует помнить о том, что дороги могут быть скользкими, поэтому лучше не пренебрегать своей безопасностью и идти медленно, убедившись, что машины пропускают.

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