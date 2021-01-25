Спортсмены Хабаровского края получат губернаторскую стипендию Фото: Правительство Хабаровского края

Ежегодно органы управления физической культурой и спортом муниципальных образований, краевые организации и федерации выдвигают спортсменов-кандидатов на получение губернаторской стипендии.

На 2021 год уже стали известны имена спортсменов, которые эту стипендию будут получать. Как правило, ее присуждают 20 спортсменам, которые добились хороших спортивных результатов. В этом году на рассмотрение выдвинуто 48 человек. Среди кандидатов заявлены победители и призеры первенств мира и чемпионатов Европы, России. В этом году по пять тысяч рублей ежемесячно будут получать легкоатлеты, прыгуны, велосипедисты, боксеры и борцы. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Однако такой стипендии могут досрочно лишить спортсмена, если он, например, выехал из края и выступал за другой субъект, отчислился из спортивного учреждения, или отказался участвовать в официальных стартах без причины.

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