В Магаданской области усилен патруль на льду Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

На Колыме сейчас идет самый разгар подледной зимней рыбалки, но спасатели утверждают, что на льду находиться крайне опасно - несмотря на то, что холодно, лед на Охотском море очень тонкий. В феврале он будет еще тоньше, а значит еще опаснее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Рыбаки все же продолжают игнорировать призывы спасателей, об этом свидетельствуют участившиеся случаи их пропаж. Более того, рыбаки выезжают на лед на машинах, из-за чего еще больше подвергаются опасности.

Спасатели Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России совместно с сотрудниками Центра ГИМС по Магаданской области усиливают контроль на бухтах Гертнера и Нагаева, проводят беседы с рыбаками, совершают патрульные рейды.

Напомним, уже десять дней спасатели ищут рыбака, который пропал на бухте Гертнера. Поиски до сих пор не увенчались успехом.

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