Школьникам в Комсомольском районе прочитали лекцию об ответственности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Пивань инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Комсомольскому району лейтенант полиции Есения Волкова провела профилактическую беседу со школьниками. Она рассказала о том, что такое административная и уголовная ответственность, и как наказывают за преступления и правонарушения. О проведенной беседе сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам ОМВД России по Комсомольскому району.

Особое внимание инспектор уделила вопросу наркомании. Рассказала о том, насколько сильно они влияют на здоровье и моральное состояние человека. Кроме того, лейтенант предупредила школьников о том, что общаться с незнакомцами в социальных сетях может быть очень опасно. Именно так молодежь привлекают на «плохую сторону». Ребята выслушали лекцию, обсудили с инспектором волнующие вопросы и посмотрели ролик о вреде наркомании.

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