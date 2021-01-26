В Хабаровске дан старт акции «Блокадный хлеб»

В Управлении Росгвардии по Хабаровскому краю состоялось торжественное мероприятие, которое запустило ежегодную акцию «Блокадный хлеб». В культурно-досуговом центре ведомства прошел концерт военных песен, участников угостили символическим кусочком блокадного хлеба и рассказали о том страшном и памятном времени.

Хлеб испекли повара Росгвардии по рецепту, максимально схожему с «блокадным». Каждый получил те 125 граммов хлеба и листок с историей тех событий.

- Блокада Ленинграда - одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. Почти 900 дней боли и мучений, мужества и героизма. Долг всех живущих сейчас хранить память о жертвах и уважать подвиг защитников города на Неве, - сказал полковник Сергей Шишкин, заместитель начальника территориального Управления Росгвардии.

Ежегодная акция от Росгвардии продолжится в хабаровских торговых центрах - 30 января посетителям будут раздавать кусочки блокадного хлеба как символ памяти о том страшном, но героическом времени.

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