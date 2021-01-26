В Комсомольске-на-Амуре объявился похититель игрушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Городе юности полицейские раскрыли кражу детских игрушек из магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. По информации полиции, в дежурную часть обратился директор магазина с заявлением о краже. По его словам, из магазина вынесли шесть детских конструкторов на сумму 28 тысяч рублей.

Оперативники, просмотрев видеозаписи с камер наблюдения, вычислили вора, им оказался уже судимый раньше мужчина. Как сообщают органы, вор зашел в магазин, дождался, пока продавцы отвлекутся, сложил игрушки в рюкзак и спокойно вышел из магазина. Награбленное он сразу продал, а деньги потратил.

На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит тюремный срок - до двух лет лишения свободы.

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