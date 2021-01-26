Заболеваемость коронавирусом в ЕАО на 26 января Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщают в пресс-службе правительства Еврейской автономной области, на день 26 января 2021 года в области зарегистрирован 4101 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За все время пандемии в Еврейской автономии справились с тяжелой инфекцией 3652 человека. Скончались от страшного вируса 103 пациента. В две областные больницы были госпитализированы 29 человек, 320 пациентов лечатся от коронавируса на дому.

На текущее время в Еврейской автономии развернуто 318 ковидных коек, из них заняты 39 штук. Дома на карантине сидят порядка 187 человек. За минувшие сутки в области провели 155 коронавирусных тестов.

Обстановка с заболеванием пневмонией в Еврейской автономии наблюдается следующая: на лечении в больницах зарегистрировано 212 пациентов с данным диагнозом, 12 из них - это дети. В стационаре лежат 92 человека, из них семеро детей, один ребенок еще не достиг возраста двух лет.

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