На дорогах Хабаровска 25 января произошло 50 аварий Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вечером 25 января в краевой столице на проспекте 60-летия Октября произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Тойота Королла Филдер не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со впереди едущей машиной. В ДТП пострадала женщина, в чью машину въехал нарушитель. Серьезных травм женщина не получила, лечится дома.

Еще одна авария произошла 25 января на улице Ленинградской. Тойота Рактис наехала на пешехода. В результате пешеход пострадал, медики диагностировали перелом голени.

В общей сложности за минувший день в Хабаровске произошло 50 аварий на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города. В двух из них есть пострадавшие, погибших, к счастью, нет.

Всего за сутки на дорогах города нарушили правила движения 228 раз. Из них восемь водителей ездили в пьяном состоянии, четверо выехали на «встречку», на «красный» проскочили 11 машин, 22 водителя не уступили дорогу пешеходам, двое нарушили правила перевозки детей, 12 - не пристегнулись. Сами пешеходы нарушили правила 22 раза.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.