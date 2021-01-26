Спецтехника Хабаровска готова встречать снегопад Фото: Александра ШОПЕНКО

По прогнозам синоптиков, 26 января в городе ожидается сильный снегопад, с утра небо уже раскачивает город небольшими осадками, возможно, позже непогода разгуляется, а пока городские службы уже отправили спецтехнику патрулировать дороги, дворники на придомовых территориях вооружились метлами и лопатами.

Сейчас в общей сложности на дорогах работает 63 единицы техники: самосвалы, фронтальные погрузчики, тракторные щетки. Дороги посыпают песчано-соляной смесью и чистят карманы. Если снег усилится, добавят больше мощностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Во дворах домов, около магазинов и социальных объектов также начался снегоуборочный процесс. Территорию расчистят, а скользкие участки будут посыпать песком и реагентом.

Напомним, работы по уборке снега не должны прекращаться, пока не прекратится снегопад. После окончания осадков за 12 часов нужно расчистить все территории от снега.

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