В Хабаровске задержали воровку монет, часов и гирлянды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице полиция задержала подозреваемую в краже ценных вещей. Об этом сообщила пресс-служба управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю.

С заявлением в органы обратился хабаровчанин, он сообщил, что на новогодние каникулы уезжал из города, за квартирой присматривал сын потерпевшего. Когда хозяин вернулся, то обнаружил, что его из дома пропали его часы, ювелирные изделия и коллекция юбилейных монет. Неизвестный вор прихватил и гирлянду. Мужчина оценил ущерб в 40 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что сын на каникулах приглашал гостей в родительский дом и там распивал с ними алкогольные напитки. В компании и была подозреваемая в воровстве. Полиция задержала девушку, у нее дома нашли шкатулку с украденными ценностями. Часть награбленного девушка успела продать.

На злоумышленницу заведено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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