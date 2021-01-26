Будущим бизнесменам Хабаровского края помогут открыть свое дело Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается работа по поддержке будущих бизнесменов. Безработные люди, желающие открыть свое дело, могут получить финансовую поддержку от властей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Для участия в такой программе безработный должен определиться со специализацией бизнеса, составить свой бизнес-план и подать его на рассмотрение комиссии. Оказание единовременной финансовой помощи осуществляется в том числе при государственной регистрации претендента в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянско-фермерского хозяйства.

В Хабаровске минимальная сумма финансовой помощи составляет 144 тысячи рублей. Дополнительно будущему предпринимателю выделяются деньги на подготовку документов, госпошлину, нотариальные издержки, изготовление печатей и прочего.

Как сообщили в профильном ведомстве, наиболее популярными видами деятельности стали предоставление услуг населению, сельское хозяйство, логистика и хранение, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий. За 2020 год свое дело открыли 89 человек, а финансовую помощь получили 87 из них.

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