Водителя автобуса, который насмерть сбил женщину, осудили в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске суд вынес обвинительный приговор водителю автобуса, по вине которого в прошлом году, в результате дорожно-транспортного происшествия, под колесами автобуса погибла женщина.

В октябре 2020 года в городе Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина. Водитель рейсового автобуса 23 октября наехал на пешехода на перекрестке улиц Калинина и Ленина.

Центральный районный суд вынес обвинительный приговор водителю автобуса. Тот свою вину полностью признал и готов понести соответствующее наказание. Мужчина отправится в колонию-поселение на два года. Кроме того, иностранного водителя лишат права управлять транспортными средствами сроком также на два года. Обвинительный приговор суда в законную силу еще не вступил. Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Центрального района города Хабаровска.

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