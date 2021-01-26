Выпускникам рассказали, как они будут сдавать экзамены в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В краевом министерстве образования и науки рассказали об основных изменениях, которые касаются выпускников школ и их экзаменов в 2021 году. Досрочно из-за пандемии ученики 11 классов сдавать экзамены не будут. Те, кто планируют поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать ЕГЭ по нужным для этого предметам. Для аттестата нужно сдать ЕГЭ по русскому языку.

Выпускникам, не планирующим поступать в вузы, для получения аттестата вместо ЕГЭ надо сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Он пройдет в конце мая. А основной период ЕГЭ начнется с 31 мая и продолжится примерно до второго июля.

Напомним, ученикам 11 классов нужно до 1 февраля пройти регистрацию на сдачу экзаменов по месту учебы, а выпускникам прошлых лет обратиться в утвержденные для этого места. Если ученик не сможет прийти на экзамен из-за уважительной причины, его примут в дополнительный период в середине июля. Итоговые сочинения и изложения пройдут в школах в середине апреля.

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