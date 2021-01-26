В Хабаровске появится прокат электроскутеров Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровском крае впервые появится столь популярный в других регионах страны шеринг электроскутеров. На начальном этапе в Хабаровске запустят в аренду 200 экологичных самокатов на электрическом ходу, которые могут развивать скорость до 22 километров в час. О новом для хабаровчан развлечении рассказали в пресс-службе администрации города.

По мнению Андрея Веретенникова, председателя совета по предпринимательству при мэре города, такое новшество хорошо отразится на многих сферах жизнедеятельности.

Спикер отмечает, что город уже подготовлен к запуску - полиция уведомлена, решены вопросы зарядки устройств, места парковок определены.

Как будет происходить аренда: желающие покататься установят на телефон приложение и привяжут банковскую карту, с которой будет списываться почасовая оплата. На скутерах стоит GPS-модуль, по нему транспорт и будут отслеживать, поэтому уехать на самокате можно будет в любую точку города.

Кроме очевидного развлекательного характера, проект шеринга поможет определить, какие места в городе наиболее посещаемые.