В Хабаровском крае девятиклассники досрочно сдавать экзамены не будут Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае, учебный процесс в прошлом и нынешнем году трансформировался. Не обошли стороной изменения и итоговую аттестацию для выпускников девятых классов.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края со ссылкой на министерство образования, аттестаты за девятый класс будут выдавать по результатам государственной итоговой аттестации, по русскому языку и математике. В 2021 году выпускники девятых классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

Девятиклассники выберут один предмет и напишут по нему контрольную работу приблизительно с 17 по 25 мая. На аттестат и допуск к итоговой аттестации влиять эти контрольные не будут.

Государственная итоговая аттестация по основным предметам - русскому языку и математике – пройдет с 24 по 28 мая. Резервный период будет в начале июня. Те, кто не сдаст ГИА по основным предметам, смогут пересдать в сентябре.

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