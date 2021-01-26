Жители Хабаровского края продолжают получать юридическую помощь Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае можно получить бесплатную юридическую помощь. Для этого в регионе работает девять подразделений государственного юридического бюро. Орган оказывает правовую помощь в МФЦ, обратиться за ней могут льготные категории граждан. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В 2020 году год за такой помощью обратилось 6142 человека, помимо этого консультации получили еще 1129 жителей края. В их числе были вопросы пострадавших от паводка 2020 года – их было 889.

Юристы консультируют граждан устно и в письменном виде, помогают составить заявления, жалобы и другие документы. Если того требует ситуация – представляют интересы гражданина в суде. Кроме того, юристы бюро ездят по краю и проводят консультации на местах, за прошлый год было 22 поездки, консультации получили 48 человек.

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