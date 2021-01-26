Ограничения, введенные из-за пандемии, снимают в Хабаровском крае Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

На заседании коронавирусного штаба 26 января обсуждалась общая эпидемиологическая ситуация в регионе. На встрече штабом были даны некоторые рекомендации по послаблению противоэпидемических мер для ВУЗов края и общепита.

Так, высшим учебным заведениям штаб рекомендовал возвращаться очной форме обучения.

Кроме того, штаб положительно отреагировал на предложение разрешить предприятиям общественного питания перейти на режим работы до полуночи. Напомним, в новогодние праздники кафе и рестораны работали до 00:00, а после каникул послабление закончилось, и их вернули на график работы до 11 вечера. Теперь ограничения хотят ввести и на не праздничные дни.

Помимо ВУЗов и общепита, в Хабаровском крае хотят снять ограничения с досуговых центров для детей. То есть в ближайшее время могут начать работу и детские игровые комнаты.

При этом штаб напоминает жителям о том, что в крае продолжает действовать масочный режим и требования соблюдать социальную дистанцию.

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