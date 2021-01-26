В торговом центре Хабаровска спасатели условно потушили пожар Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровским спасателям нужно быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации, поэтому они регулярно учатся, тренируются и повышают свою квалификацию. Так, 26 января в торговом центре «Эвр» прошло очередное учение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Администрация ТЦ приняла участие в тренировке, организовав эвакуацию сотрудников и посетителей. 20 тысяч квадратных метров оперативно обследовали спасатели на предмет задымления бутиков и помещений. Организовали условное тушение пожара, спасли условно застрявшего в цоколе человека и оказали ему первую помощь.

В учебном мероприятии участвовало семь единиц техники и 30 спасателей. По информации пресс-службы, с задачей все подразделения справились.

Такие пожарные учения на больших объектах, где проходит много людей, проходят регулярно. Это тренирует и профессионализм, и детальное изучение особенностей любого здания. Более того, для администраций таких объектов это тоже своеобразная подготовка на случай экстренных ситуаций.

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