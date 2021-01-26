Еще четыре ледовые переправы открыли в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщает пресс-служба государственного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Хабаровскому краю, в регионе допущены к эксплуатации еще четыре ледовые переправы через водоемы.

Межведомственная комиссия проверила и запустила ледовые дороги в районе имени Лазо. Дороги проходят по рекам Катэн, Матай, и две дороги через реку Сукпай. Переправы выдерживают до 60 тонн веса.

Проверяющие органы тщательно обследовали лед и резюмировали, что опасности нет. Как и положено, на дорогах установлены дорожные знаки, вехи, шлагбаумы, информационные щиты, оборудованы посты со спасательным и противопожарным оборудованием и инструментом.

Так, на 26 января в регионе действуют 25 ледовых переправ, в этом году планируют открыть всего 40 штук.

Инспекторы напоминают жителям края, что выходить и выезжать на лед можно только по специальным дорогам.

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