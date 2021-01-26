Многодетным семьям Хабаровска рассказали, как не допустить пожар Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Участившиеся случаи возгораний и пожаров как в Хабаровском крае, так и в городе в зимнее время года вызывают тревогу и у властей города. В рейд по многодетным семьям, проживающим в частном секторе краевой столицы, отправились сотрудники полиции, ПДН и представители мэрии. Родителям и детям рассказали, как защитить дома от пожаров и что может их спровоцировать. Особое внимание уделили электроприборам и проводке, которая может быть неисправна и послужить причиной для возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники отправились в рейд именно сейчас, так как зима - потенциально опасное время года в плане пожаров. Люди пользуются обогревателями и топят печи. Специалисты акцентировали внимание на деревянных домах, так как в них огонь распространяется мгновенно, поэтому лучше всего в таких домах ставить систему оповещения жильцов.

Специалисты комитета по управлению районом бесплатно установили в домах пожарные дымовые извещатели. Дополнительно во время рейда инспекторы ПДН проверили условия жизни детей, поговорили с родителями про ответственность за их воспитание.

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