В Магадане продолжается работа по программе благоустройства

На пресс-конференции с журналистами 26 января мэр Магадана рассказал о планах по благоустройству города в 2021 году. Так, в городе практически закончили строительство бассейна. Осталось лишь укомплектовать штат и к марту в комплексе уже начнутся занятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Магадана.

Кроме того, в городе вскоре начнется строительство этнопарка. Уже готовятся документы для отправки их на экспертизу. Затем пройдет закупочная кампания. Если решится вопрос с выкупом участка у юридического лица, то парк начнут строить.

Что касается долгосрочной стратегии развития города, то здесь первым пунктом стоит программа «Столица», инициированная губернатором области. Так, в 2021 году на благоустройство Магадана будет выделено порядка одного миллиарда рублей. На эти деньги отремонтируют дороги, дворы, тротуары, лестницы, фасады. Отдельно по проекту «Столица» проектируют инженерные сети, которые пройдут под новыми районами города.

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