Лжеброкеры в Комсомольске-на-Амуре обманули мужчину почти на два миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Комсомольска-на-Амуре обратился мужчина с заявлением о краже. Мужчина сообщил, что брокеры у него обманным путем похитили денежные средства в размере порядка двух миллионов рублей.

Потерпевший рассказал, что прошлым летом в интернете увидел рекламу финансовой компании. Брокеры предлагали делать ставки на бирже, и получать быструю прибыль. Мужчина подал заявку. Затем с ним работал консультант, рассказывал, что для получения заработка нужно сделать, что скачать и куда отправить деньги. В итоге мужчина в течение нескольких месяцев отправлял деньги, надеясь на прибыль.

Мужчина в итоге перечислил на счет торговой платформы порядка одного миллиона 900 тысяч рублей.

Когда мужчина решил вывести заработанные денежные средства со счета, у него возникли проблемы. Лжеброкеры не позволяли этого сделать. Заявитель понял, что его обманули.

Полицией возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

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