Михаил Дегтярев подписал документ о послаблении ограничений в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Ранее «Комсомолка» уже писала о сообщении врио губернатора Хабаровского края о послаблении ограничительных мер в крае. Михаил Дегтярев сказал, что посещать спортивные комплексы и культурные заведения можно будет, при условии заполняемости трибун и залов не более, чем на 50%. Накануне врио подписал соответствующий документ.

В постановлении прописаны правила присутствия на матчах и культурных мероприятиях, при входе в заведение обязательно будет измеряться температура тела, а во время мероприятия каждый гость должен быть в защитной маске и садиться на места учитывая социальную дистанцию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Кроме того, врио разрешил провести в крае первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет. Разумеется, при условии соблюдения назначенных мер.

Кинотеатры, театры, филармонии и дома культуры также будут работать с наполовину заполненными залами. До указа разрешенная заполняемость составляла не более 30%. Для жителей старше 65 лет продлена самоизоляция до 11 февраля.

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