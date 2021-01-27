В Хабаровском крае продолжается бизнес-перепись Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае 15 января стартовал пересчет бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели начали активно подавать необходимые сведения. Тем, кто еще не подал информацию, нужно направить заполненную анкету в региональные органы статистики в срок до первого апреля.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, бизнес-перепись – это всероссийское мероприятие, которое проводится раз в пять лет. В нем участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели. Пройти перепись должны все, в противном случае бизнесмена ждет административное наказание.

- На сегодняшний день в Хабаровском крае уже подано более 500 анкет, а это значит, что предприниматели осознают свою ответственность и включаются в эту работу, - рассказал Максим Тарасов, и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

Такая перепись проводится для того, чтобы обновить и актуализировать имеющиеся данные о бизнесе и отрегулировать стратегию развития. Так, в 2020 году в Хабаровском крае насчитали 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предпринимателям Хабаровского края необходимо заполнить анкету, которую можно скачать на сайте Росстата, затем в этом документе указать все необходимые данные: количество работников, чем конкретно занимается предприятие, какая выручка, основные фонды и прочее. Бизнесменам гарантируют полную конфиденциальность. На основании собранных данных будут корректироваться и меры государственной поддержки бизнеса в регионах.

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