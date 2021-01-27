Для предприятий Хабаровского края снизили процентную ставку на кредиты Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается модернизация промышленных предприятий. Для этого в регионе создан фонд развития промышленности, который нацелен помочь предприятиям финансово. В рамках проекта «Развитие промышленного производства в Хабаровском крае», предприятия начнут внедрять современные технологии на производстве, переоснащать технический блок, обеспечивать организацию высококвалифицированными кадрами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Предприятия на реализацию своих проектов и планов могут получить льготные займы, которые предоставляет фонд развития промышленности. Так, в 2021 году ставка на «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» снижена и составляет 3% годовых. Получить можно не более 100 миллионов рублей, срок кредитования будет составлять пять лет. Есть возможность снижать ставку в процессе.

- По программе «Проекты развития» ставка может составить один процент годовых, если заемщик предоставит в качестве залогового обеспечения гарантию организаций кредитно-финансовой сферы или институтов развития, - пояснили в министерстве промышленности края.

Кроме того, льготная ставка будет одобрена, если по проекту предприятие будет покупать оборудование отечественного производства. Также на софинансирование могут рассчитывать проекты по модернизации или организации производства комплектующих изделий, применяемых при выпуске собственной промышленной продукции. В этих случаях ставка первые три года не вырастет больше одного процента, на четвертый год ставка будет три процента, а не пять, как раньше.

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