С последствиями снегопада в Хабаровске справились коммунальные службы Фото: Александра ШОПЕНКО

Краевую столицу 26 января накрыл циклон и в городе выпал долгожданный снег. Но если для обычных жителей снегопад стал радостным событием, а для детей поводом для веселья, то коммунальным службам во вторник точно было не до смеха. По информации пресс-службы администрации города Хабаровска, на борьбу со стихией в краевой столице вчера были брошены немалые силы. На дорогах работало 63 единицы специальной техники, дороги расчищали от снега и посыпали противогололедными средствами. Всего было высыпано почти 615 тонн реагентов.

Ночью стихию, наворотившую дел в городе, добивали 33 спецмашины.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы города, 27 января отключений отопления, воды и газоснабжения в Хабаровске не зафиксировано. В краевой столице по-прежнему не работает 24 лифта. За прошлые сутки в городе произошло 43 дорожно-транспортных происшествия. Скорую за минувшие 24 часа вызывали 690 раз.

Общественный транспорт. На свои маршруты с утра 27 января выехали 520 автобусов, 31 трамвай и 16 троллейбусов.

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