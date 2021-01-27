В Комсомольске-на-Амуре поймали предприимчивого мошенника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как оказалось, недобросовестных исполнителей в городе Юности с лихвой. Об этом свидетельствует очередной инцидент, произошедший в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщает пресс-служба управления министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю, в полицию обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Она рассказала оперативникам, что запланировала у себя в квартире сделать ремонт. Однако для закупки нужных материалов она решила обратиться к своему приятелю, он, по словам заявительницы, как раз работает в строительной отрасли. Мужчина сказал потерпевшей, что для покупки всех материалов придется ехать в город Хабаровск. Женщина, ни о чем не подозревая, перевела злоумышленнику на карту 29 тысяч рублей на покупки материалов. Через некоторое время женщина пыталась позвонить исполнителю, но у того уже был отключен телефон.

Оперативники задержали подозреваемого мужчину, выяснилось, что деньги он истратил на собственные нужды и никаких материалов для ремонта не купил.

На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас горе-помощник находится под подпиской о не выезде.

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