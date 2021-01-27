Легковушка вынудила автобус съехать на обочину в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации государственной инспекции безопасности дорожного движения города Хабаровска, 26 января в краевой столице произошло 74 дорожно-транспортных происшествия. В двух из них пострадали люди, но, к счастью, погибших нет. Так, в обеденное время на улице Краснореченской машина марки Ниссан Караван попыталась перестроиться, не включил поворотник и не убедился в безопасности маневра, в итоге спровоцировал съезд с дороги другого автомобиля, и тот врезался в столб. Водитель получил травмы, но лечится дома.

Еще одно происшествие произошло в Хабаровске в половине пятого вечера на Матвеевском шоссе. Там столкнулись машина и автобус. Как сообщают в ГИБДД, машина не уступила дорогу прямо едущему автобусу и повернула налево, в результате столкновения автобус выкинуло на обочину, где он врезался в столб. В результате в автобусе упал пассажир, лечится дома. Помимо аварий с пострадавшими за минувшие сутки в городе 210 раз нарушили правила дорожного движения. Инспекторы призывают автолюбителей соблюдать установленные правила и не подвергать опасности себя и других участников движения.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.