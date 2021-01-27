В районе имени Лазо убийца сдался полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе прокуратуры Хабаровского края рассказали о вынесении обвинительного приговора мужчине, который убил своего друга в мае 2020 года.

Как сообщают органы, инцидент произошел шестого мая вечером, в районе имени Лазо Хабаровского края. Мужчина пришел в гости к своему другу, они употребляли алкоголь и во время пиршества гость оскорбил супругу хозяина. Между мужчинами разгорелся конфликт, и тогда хозяин, пытаясь усмирить гостя, трижды ударил его ножом в живот.

Раненый выбежал из дома и направился в сторону своего жилища, однако через 200 метров упал и скончался от потери крови.

Преступник свою вину полностью признал, более того, он обратился в полицию с явкой с повинной, он раскаялся в содеянном и активно способствовал расследованию.

Эти обстоятельства, а также тот факт, что мужчина раньше не привлекался к уголовной ответственности, и на иждивении у него находится четверо детей, суд учел и при назначении наказания.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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