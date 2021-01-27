Жители Хабаровского края исправно платят взносы на капитальный ремонт Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае министерство ЖКХ подвело итоги по оплате капитальных ремонтов домов за 2020 год. Как сообщают в ведомстве, в прошлом году жители региона исправно оплачивали взносы, на регулярность не повлияла даже пандемия. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Для поддержания нормального состояния, за домами нужно следить, проводить ремонты. Для этого с жителей собираются деньги. Жители видят хорошие результаты – с 2014 года в крае отремонтировано более 2500 тысяч домов.

Напомним, оплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт должны все собственники помещений в МКД. Своевременная и регулярная оплата – это своевременный ремонт в доме.

- Своевременная оплата взносов на капитальный ремонт позволяет также избежать лишних трат. С тех собственников, которые уклоняются от оплаты квитанций, взносы взыскиваются в судебном порядке, включая судебные издержки. Таковы требования закона, - отметили в ведомстве.

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