День освобождения Ленинграда от фашистов отметят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Хабаровском крае пройдут праздничные мероприятия. 27 января стартует акция «Слово Победителя. Блокада», она будет идти до сентября 2021 года, в крае пройдут интервью с ветеранами. Разумеется, встречи начнутся после снятия ограничений из-за пандемии. Об этом рассказала пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

В период с 27 по 30 января в муниципалитетах Хабаровского края будут раздаваться «Блокадные ленточки». Волонтеры предложат их всем желающим. Эта акция вновь напомнит жителям о тех подвигах, которые совершали защитники Ленинграда.

Еще одна акция, приуроченная к памятному дню и ставшая уже традиционной в регионе – «Блокадный хлеб». Она пройдет в крае 30 января, активисты раздадут символичные кусочки хлеба, испеченные по рецепту блокадников, как еще одно напоминание о тех событиях, когда на человека высчитывалась норма в 120 грамм хлеба. Военное угощение будут раздавать в крупных торговых центрах. Эта акция даст старт еще нескольким мероприятиям, посвященным чествованию блокадников.

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